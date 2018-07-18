Киеву должно быть стыдно и смешно за свои мечты о крымских санаториях. Украинские власти заявляют свои права на то, что им давно не принадлежит.

Киеву должно быть стыдно и смешно за свои мечты о крымскихсанаториях. Украинские власти заявляют свои права на то, что им давно непринадлежит.Абсурдом назвали в Крыму решение украинских властей признатьза собой право собственности на четыре крымских санатория. Тем более, что объектыуже выкуплены инвесторами."Это абсурдное решение. Они себе передали то, что давноуже им не принадлежит. Это, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно.Эти люди живут в своем мире", – заявил глава Комитета парламентаполуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.Как сообщалось, Украина "подарила" себеоздоровительные организации "Украина", "Ай-Петри","Орлиное гнездо" и "Золотой пляж". На сайте крымскойпрокуратуры при генпрокуроре Незалежной появилось сообщение о правегоссобственности на имущество четырех санаториев. Общая площадь объектовсоставляет примерно 11 тысяч квадратных метров.Черняк отметил, что Киеву должно быть стыдно и смешно засвои действия, которые невозможно воплотить в жизнь. Он добавил, чтоконтрольные пакеты акций "присвоенных" Украиной санаториев ужевыкуплены инвесторами, пишет Life.ru.