Посольство России в Марокко подтверждает факт задержания российского гражданина полицейскими в международном аэропорту города Касабланка.

Посольство России в Марокко подтверждает факт задержания российского гражданина полицейскими в международном аэропорту города Касабланка.Как передает ТАСС, об этом рассказали в дипломатическом представительстве, подчеркнув, что задержание произошло в рамках взаимодействия правоохранительных органов.Отмечается, что мужчина разыскивался Интерполом по обвинению в причастности к террористической деятельности. Имя и фамилия задержанного не сообщается.