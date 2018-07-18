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<a href="http://33live.ru/novosti/18-07-2018-v-rossii-snova-podorozhali-uazy.html" target="_blank">В России снова подорожали УАЗы</a> - Внедорожники ульяновского завода – Хантер, Патриот и Пикап - подорожали в июне на 10-25 тысяч рублей. Правда, подорожание коснулось не всех версий внедорожников, но за нынешнее лето завод повышает цены уже второй раз.