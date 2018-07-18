Выходит Франц из вокзала в Бонне. Ищет такси. Спрашивает у таксиста:
- Сколько до города Х?
- 50 евро.
- У меня только сорок, может подвезете?
- 50 евро.
- Ладно, тогда провезите меня ровно столько, на сколько по-Вашему хватит 40-ка евро.
- Садись, поехали.
За несколько километров до города Х таксист останавливается:
- Вылезай!
- Может быть Вы довезете меня. Дождь идет. Осталось всего каких-то пару километров проехать!
- Вылезай!!!
Через неделю Франц опять оказался на вокзале в Бонне. Подходит к стоянке, на которой на этот раз целых 8 такси, один из таксистов - тот самый. Франц подходит к другому таксисту и спрашивает:
- Сколько до города Х?
- 50 евро.
- Я дам тебе 100 евро. За 50 ты довезешь меня до города Х, а за 50 сделаешь м
еще анекдот!