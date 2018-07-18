18.07.2018

2018-07-18 15:50:44

В Туве 137 человек отравились шаурмой

Число

отравившихся некачественной шаурмой в столице Тувы городе Кызыл увеличилось до

137 человек. Как сообщает, телеканал , инцидент с отравлением курицей и

чесночным соусом в кафе "Шаурма" в Кызыле произошел накануне.



Сначала

более 90 человек обратились в больницу с острым кишечным отравлением. Все пострадавшие

ели в одном кафе. Специалисты уже выявили в сальмонеллу и шигеллы.