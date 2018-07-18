В распоряжение Управления внутренних дел по СЗАО поступило более 20 единиц автотранспорта...

В Управлении внутренних дел по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей сотрудникам полиции округа. В распоряжение Управления внутренних дел по СЗАО поступило более 20 единиц автотранспорта. Автомобили оснащены всем необходимым для несения службы спецоборудованием.Ключи полицейским вручил начальник тыла УВД по СЗАО полковник полиции Максим Верхогляд. Он поблагодарил полицейских за достойное несение службы, пожелал удачи и здоровья, а также выразил уверенность, что новая техника станет большим подспорьем в выполнении поставленных перед полицией задач на более высоком профессиональном уровне.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56