Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитетаВ реке Ветлуга в Костромской области утонули двое мужчин, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Их тела обнаружили во вторник, 17 июля. Мужчины не смогли выбраться на берег в селе Кажирово в Вохомском районе и в деревне Старошангское Шарьинского района. При осмотре тел следователи не обнаружили телесных повреждений.По данным фактам началась проверка.