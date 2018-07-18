Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета
В реке Ветлуга в Костромской области утонули двое мужчин, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Их тела обнаружили во вторник, 17 июля. Мужчины не смогли выбраться на берег в селе Кажирово в Вохомском районе и в деревне Старошангское Шарьинского района. При осмотре тел следователи не обнаружили телесных повреждений.
По данным фактам началась проверка.