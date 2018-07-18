Свидетелями необычного происшествия стали подмосковные
автолюбители. Верблюд выбежал на трассу М4 Дон и спровоцировал ДТП.
Свидетелями необычного происшествия стали подмосковные
автолюбители. Верблюд выбежал на трассу М4 "Дон" и спровоцировал ДТП.
По словам очевидцев, сначала двугорбый бегал по окрестным
полям, но потом выскочил на шоссе. Перепуганное животное металось по проезжей
части, водители едва успевали его объезжать.
В конце концов верблюд спровоцировал ДТП: уходя от
столкновения, автомобиль УАЗ "Патриот" выехал на распределительную
полосу. Откуда взялось на дороге редкое для наших мест животное, неизвестно. Судя
по красной сбруе, оно сбежало от хозяина – или, как предположили некоторые
свидетели, из цирка, передает Тульская служба новостей.