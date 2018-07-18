Свидетелями необычного происшествия стали подмосковные автолюбители. Верблюд выбежал на трассу М4 Дон и спровоцировал ДТП.

Свидетелями необычного происшествия стали подмосковныеавтолюбители. Верблюд выбежал на трассу М4 "Дон" и спровоцировал ДТП.По словам очевидцев, сначала двугорбый бегал по окрестнымполям, но потом выскочил на шоссе. Перепуганное животное металось по проезжейчасти, водители едва успевали его объезжать.В конце концов верблюд спровоцировал ДТП: уходя отстолкновения, автомобиль УАЗ "Патриот" выехал на распределительнуюполосу. Откуда взялось на дороге редкое для наших мест животное, неизвестно. Судяпо красной сбруе, оно сбежало от хозяина – или, как предположили некоторыесвидетели, из цирка, передает Тульская служба новостей.