Какого мужчину ищет каждая уважающая себя женщина? Внимательного, заботливого, ответственного и, конечно же, верного. Ведь без взаимной верности почти все здоровые отношения обречены на провал. Давайте разберемся, мужчины каких знаков зодиака в большей степени склонны к верности, а кому из них это качество чуждо.

Какого мужчину ищет каждаяуважающая себя женщина? Внимательного, заботливого, ответственного и, конечноже, верного. Ведь без взаимной верности почти все здоровые отношения обреченына провал. Давайте разберемся, мужчины каких знаков зодиака в большей степенисклонны к верности, а кому из них это качество чуждо.Говоря о мужчинах знака Овен, первыехарактеристики, которые приходят в голову, это импульсивность, азарт и жаждаперемен. Естественно, с таким набором качеств говорить о верности до старостибудет неуместно. Овны, чаще других знаков зодиака, поддаются искушению исоблазну, а если в отношениях царит нездоровая атмосфера, то склонить их кизмене вообще не составит особого труда.Тельцы довольно любвеобильны и влюбчивы. Казалось бы, пойти на измену таким людям не так уж исложно. Но нет. Несмотря на свое постоянное стремление добиться большего илучшего, мужчинам-Тельцам все же не свойственно пятнать свою репутацию, находясьв отношениях. Не скроем, Тельцы-мужчины в молодости часто бывают замечены влюбовных треугольниках, но с возрастом и с появлением семьи они все жестановятся на путь верности и преданности.Близнецы, как известно, довольно двойственные натуры. Если сегодня они слезно клянутся в любви и преданностисвоей избраннице, то завтра могут без видимой причины отстраниться ипуститься "во все тяжкие". Удержать Близнеца от походов на сторону под силулишь яркой, экспрессивной и незаурядной женщине.Изменяют ли мужчины Раки? Изменяют.Но лишь в том случае, когда их отношения себя изжили. Вообще, Раки считаютсяодними из самых верных знаков зодиака. Их чувственность и умение ставить себяна место партнера не позволяют им совершать необдуманных поступков. Если жемужчина-Рак глубоко обижен своей спутницей и понимает, что у них нет будущего,то он легко может утонуть в объятиях внимательной и нежной незнакомки.Мужчины знака зодиака Лев чаще всеговерные и ответственные семьянины. Для них интрижка на стороне – это серьезныйудар по репутации, так что в измене Львы бывают замечены крайне редко. А еслитак уж случится, что Лев по глупости и неопытности изменит своей половине, тоон сделает все возможное, чтобы об этой ошибке никто и никогда не узнал, а такжевсячески постарается искупить свою вину.Мужчина-Дева и измена – это два кардинально несовместимых понятия. Разумеется, и среди этих мужчин встречаются"гуляки", но чаще всего, если смотреть натальную карту этих ходоков, то в нейнамешано большое количество других преобладающих знаков зодиака. Типичныемужчины знака зодиака Дева – истинные однолюбы и преданные мужья. Одна лишьмысль о том, что они впутают себя в аморальную ситуацию, нагоняет на них страхи отвращение.Вообще, мужчины-Весы в большинствесвоем – большие ценители гармонии и единства в отношениях. Но присущая имнеопределенность и постоянный поиск нового нередко подталкивают к походу насторону. Стоит отметить, что у мужчин знака Весы редко случаются измены радиизмены. Если с новой избранницей им комфортно, то они, как правило, делаютвыбор в ее пользу.А вот что касается Скорпионов, то онивполне могут завести интрижку и даже свободные отношения на стороне, какговорится, для здоровья. Если женщина не будет удовлетворять физиологическиепотребности Скорпиона, то он быстро найдет ей замену. Мужчины знака Скорпионтемпераментны и ненасытны, поэтому физическая измена для них нередко становитсявынужденной мерой. Сердцем и душой во время измены они могут находиться сосвоей второй половинкой.Стрельцы, как и Скорпионы, также несчитают измену концом отношений. Для них интрижка на стороне – это всего лишьглоток свежего воздуха и встряска однообразных и пресных отношений. Стрельцынередко заводят любовниц, оставаясь при этом в дружеских отношениях с женами.Посвятить всю жизнь одной женщине у них не всегда получается. А любовныйтреугольник и игра в прятки позволяют получить нужную порцию адреналина иудовлетворить свои "охотничьи" потребности. Да-да, мужчины-Стрельцы чаще другихлюбят именно процесс завоевания, а не обладания.Козероги чаще всего хранят верностьсвоим избранницам. Просто потому, что не видят смысла распыляться и тратитьвремя на похождения налево, когда его можно потратить на продуктивную работу.Да и что скрывать, Козерогам иногда бывает просто лень заниматься поискамилюбовницы и, тем более, вкладывать в нее честно заработанные средства. Козерогипрагматики, а любовницы требуют дополнительных затрат. Это нерентабельно.Водолеев почему-то принято считатьодними из наиболее гулящих мужчин. Однако это не совсем верно. По природе своейВодолеи мыслители и первооткрыватели, им интересно все новое и неизведанное.Они обожают, как психологи, изучать новые "объекты", тем самым расширяя свойкругозор. При этом, представители этого знака часто останавливаются еще на стадии флирта. Если они видят,что добыча у них в руках, то дальнейшие действия становятся для нихнеинтересными.Мужчины знака зодиака Рыбы являютсяприрожденными романтиками. Они нередко бросаются в объятия женщины, которая, поих мнению, прониклась их внутренним миром. Но идиллия эта, как правило,заканчивается тогда, когда оба спускаются с неба в рутиннуюобыденную жизнь и сталкиваются с насущными проблемами. Рыбы редко стремятсярешить проблему, обычно они отправляются на поиски новой романтичной истории.Такой замкнутый круг превращает их в постоянных героев-любовников.