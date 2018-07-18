Православные верующие отмечают праздник обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Центр торжеств - Троице-Сергиева лавра, которую основал великий подвижник, где и хранятся его мощи. В день памяти чудотворца в обитель съехались сотни паломников.

Православные верующие отмечают праздник обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Центр торжеств — Троице-Сергиева лавра, которую основал великий подвижник, где и хранятся его мощи. В день памяти чудотворца в обитель съехались сотни паломников. Там же состоялась божественная литургия, которую возглавил патриарх Кирилл.Большой, очень значимый для православных день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, особо почитаемого на Руси святого. В Троице-Сергиевой лавре, основанной им еще в XIV веке, сегодня звучат песнопения, литургию проводит патриарх Кирилл.Сергия Радонежского называют духовным собирателем русского народа, именно с ним во многом связывают возникновение русской духовной культуры. А само нравственное влияние преподобного Сергия без преувеличения определило тогда будущее страны, ведь именно ему, еще при жизни почитаемому старцу, духовной опоре общества, принадлежит великое деяние: благословение объединенному русскому войску выйти на Куликовскую битву, победа в которой стала решающим шагом к свержению золотоордынского ига. Ну, и конечно жизнь Сергия радонежского, проведенная в молитвах, каждодневный монашеский подвиг. К мощам святого сегодня приходят и за спасением, и за утешением.Преподобному Сергию, чьи мощи были обретены более 700 лет назад (в летописях говорится, что их обнаружили нетленными по истечении нескольких десятилетий), принадлежит еще одна заслуга, важнейшая: именно при нем и его стараниями монашество на Руси, вдохновленное примером, основало сотни новых монастырей, выйдя за укрепленные стены городских поселений. Ну, а сам Сергий помимо Троице-Сергиевой лавры стал основателем Благовещенского монастыря в Киржаче, Высоцкого монастыря в Серпухове, Георгиевского на реке Клязьме и Старогалутвинского близ Коломны.