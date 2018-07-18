Нарушают правила пересечения железнодорожных переездов. За месяц выявлено 97 подобных нарушений среди водителей региона. Статистику предоставили железнодорожники. Они вместе с сотрудниками ГИБДД провели 192 рейда на самых аварийных участках железнодорожных путей.

Нарушают правила пересечения железнодорожных переездов. За месяц выявлено 97 подобных нарушений среди водителей региона. Статистику предоставили железнодорожники. Они вместе с сотрудниками ГИБДД провели 192 рейда на самых аварийных участках железнодорожных путей. Как правильно проезжать железнодорожный переезд, проинструктировали 13 тысяч водителей. Напомним, последняя громкая авария на железной дороге случилась меньше месяца назад. Тогда водитель отечественной "Лады" не заметил тепловоз. В результате один пассажир его машины погиб.