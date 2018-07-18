Стало
известно, что на экраны выйдет продолжение
легендарной телесаги Гардемарины-4. На съемку продолжения любимого несколькими
поколениями фильма согласился выделить средства Департамент
по кинематографии при Минкульте России.
Стало
известно, что на экраны выйдет продолжение
легендарной телесаги "Гардемарины-4". На съемку продолжения любимого несколькими
поколениями фильма согласился выделить средства Департамент
по кинематографии при Минкульте России.
По словам Анатолия Мукасея, оператора и мужа
режиссера картины Светланы Дружининой, съемки
пока не начаты. Дело в том, что денег пока нет – придут они только через пару
месяцев.
Предполагалось,
что в новой части "Гардемаринов" помимо актеров старого состава (Михаила
Боярского, Дмитрия Харатьяна, Кристины Орбакайте) снимутся Дима Билан и внук
Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Однако планы режиссера поменялись.
Светлана Дружинина объяснила, что артисты, которых приглашали
три-четыре года назад, уже повзрослели. "Главные роли должны были играть Аглая
Шиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но
уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные", – цитирует режиссера сайт .
К тому же, как отметила Дружинина, Никита женился и
мечтает о ребенке. "Скажут: мол, чего он молодого играет? И Аглая часто на
экране появляется", – добавила создательница "Гардемаринов". По ее словам,
современный зритель любит обращать внимание на возраст артистов, сопоставляя с
героем и предъявляет к подобным деталям претензии. Так что сейчас места двух
молодых героев вакантны.
Напомним, тестовые пробы киносаги состоялись в 2015
году. В числе прочих на них были Дима
Билан, Никита Пресняков и Кристина Орбакайте.