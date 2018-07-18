Стало известно, что на экраны выйдет продолжение легендарной телесаги Гардемарины-4. На съемку продолжения любимого несколькими поколениями фильма согласился выделить средства Департамент по кинематографии при Минкульте России.

Сталоизвестно, что на экраны выйдет продолжениелегендарной телесаги "Гардемарины-4". На съемку продолжения любимого несколькимипоколениями фильма согласился выделить средства Департаментпо кинематографии при Минкульте России.По словам Анатолия Мукасея, оператора и мужарежиссера картины Светланы Дружининой, съемкипока не начаты. Дело в том, что денег пока нет – придут они только через парумесяцев.Предполагалось,что в новой части "Гардемаринов" помимо актеров старого состава (МихаилаБоярского, Дмитрия Харатьяна, Кристины Орбакайте) снимутся Дима Билан и внукАллы Пугачевой Никита Пресняков. Однако планы режиссера поменялись.Светлана Дружинина объяснила, что артисты, которых приглашалитри-четыре года назад, уже повзрослели. "Главные роли должны были играть АглаяШиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, ноуже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные", – цитирует режиссера сайт .К тому же, как отметила Дружинина, Никита женился имечтает о ребенке. "Скажут: мол, чего он молодого играет? И Аглая часто наэкране появляется", – добавила создательница "Гардемаринов". По ее словам,современный зритель любит обращать внимание на возраст артистов, сопоставляя сгероем и предъявляет к подобным деталям претензии. Так что сейчас места двухмолодых героев вакантны.Напомним, тестовые пробы киносаги состоялись в 2015году. В числе прочих на них были ДимаБилан, Никита Пресняков и Кристина Орбакайте.