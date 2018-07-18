Возле Майями (США, штат Флорида) разбились два учебных легкомоторных самолета.

Возле Майями (США, штат Флорида) разбились два учебных легкомоторных самолета — Piper РА-34 и Cessna 172. Они вылетели с территории международного аэропорта, с учебного аэродрома, и рухнули, пролетев от места старта 14,5 километра.В одном из самолетов находились два пилота, в другом – один. Все они погибли, передает ТАСС. Федеральное авиационное управление США ведет расследование катастрофы.