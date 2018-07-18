Строительство здания началось еще в 2015 году

Строительство здания началось еще в 2015 годуНа Владимире на открытие школы №49 в 8-ЮЗ не хватает еще одного миллиона рублей.Эти средства необходимы для технологического присоединения к сетям электроснабжения, анализа уровня шума, электромагнитного излучения, химического состава питьевой воды, а также проверки искусственной освещенности. Без этих процедур образовательное учреждение не сможет получить лицензию.Депутаты приняли решение получить средства за счет перераспределения бюджета, зарезервированных на софинансирование участия в федеральных областных программах.Напомним, что строительство объекта началось в 2015 году. В школе должны разместиться 1200 человек. Из-за того, что контракт с подрядчиком расторгли, строительство заморозили. Работы возобновили после вмешательства президента Владимира Путина.