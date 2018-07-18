За полгода владимирская «скорая» выезжала на вызовы более 50 тысяч раз

За полгода владимирская «скорая» выезжала на вызовы более 50 тысяч разБригады скорой медицинской помощи города Владимира за шесть месяцев 2018 года выезжали на вызовы более 50 тысяч раз, сообщает департамент здравоохранения областной администрации.По словам главного врача городской станции скорой медицинской помощи Владимира Леонёнка, владимирцы чаще всего вызывают «скорую» в связи с высоким артериальным давлением, различными травмами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ОРВИ. Главный врач напомнил, что гипертоникам в жару следует быть особенно осторожными.«В период пиковых температур не допускайте перегревов, соблюдайте питьевой режим, чаще отдыхайте и употребляйте легкую нежирную пищу», — сказал Владимир Леонёнок.По его словам, скорую помощь также нужно немедленно вызывать людям с признаками инсульта: несимметричная улыбка, затрудненная речь, невозможность равномерно поднять обе руки.Отметим, что жителей города обслуживают как специализированные бригады (психиатрическая и реанимационная), так и общепрофильные — врачебная, в том числе педиатрическая, и фельдшерская.