Их выпустила сувенирная артель «Дядя Миша»

Их выпустила сувенирная артель «Дядя Миша»Во Владимире презентовали презервативы с цитатами из песни известного шансон-исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ».Их выпустила сувенирная артель «Дядя Миша». По словам основателя Михаила Самойлова, идея создания необычных презервативов пришла к нему еще два года назад. На упаковке красуется надпись «Весна опять пришла, и лучики тепла», намекающая на особую активность в этот сезон.Мастер изначально решил, что на упаковках не будет криминальной темы и купалов. Художником проекта стал Максим Ананьев. На обложках он изобразил мартовского кота в кепке Круга, вишенку и росток.