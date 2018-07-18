Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий свободно собирать валежник
Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий свободно собирать валежник
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании комитета по аграрной политике рассмотрели поправки в закон, касающиеся сбора валежника, сообщается на сайте регионального парламента.
Депутаты обсудили изменение регионального закона о порядке заготовки и сбора гражданами недревестных лесных ресурсов. В нормативный акт вносится дополнение, разрешающее сбор валежника — стволов отмерших деревьев и их части, которые упали на землю.
По словам председателя комитета Владимира Сипягина, которые приводятся в сообщении, беспрепятственный сбор валежника «станет существенным подспорьем», в первую очередь, для жителей сельской местности с невысоким уровнем дохода.
Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Закон вступит в силу с 2019 года, соответствующие поправки будут внесены в Лесной кодекс РФ.
По закону, сейчас для сбора валежника нужно обязательно заключать договор купли-продажи лесных насаждений. В противном случае это считается правонарушением.