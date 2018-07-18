Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий свободно собирать валежник

Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий свободно собирать валежникДепутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании комитета по аграрной политике рассмотрели поправки в закон, касающиеся сбора валежника, сообщается на сайте регионального парламента.Депутаты обсудили изменение регионального закона о порядке заготовки и сбора гражданами недревестных лесных ресурсов. В нормативный акт вносится дополнение, разрешающее сбор валежника — стволов отмерших деревьев и их части, которые упали на землю.По словам председателя комитета Владимира Сипягина, которые приводятся в сообщении, беспрепятственный сбор валежника «станет существенным подспорьем», в первую очередь, для жителей сельской местности с невысоким уровнем дохода.Ранее Госдума РФ приняла закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Закон вступит в силу с 2019 года, соответствующие поправки будут внесены в Лесной кодекс РФ.По закону, сейчас для сбора валежника нужно обязательно заключать договор купли-продажи лесных насаждений. В противном случае это считается правонарушением.