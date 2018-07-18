В Москве пятеро преступников ограбили офис организации, которая выдает микрозаймы. Нападение произошло около 15:00 недалеко от станции метро Таганская. Бандиты, вооруженные пистолетами, ворвались в помещение, угрозами заставили сотрудников открыть сейф и забрали оттуда 10 миллионов рублей.

В Москве пятеро преступников ограбили офис организации, которая выдает микрозаймы. Как стало известно изданию "Комсомольская правда", нападение произошло около 15:00 недалеко от станции метро Таганская. Бандиты, вооруженные пистолетами, ворвались в помещение, заставили сотрудников открыть сейф и забрали оттуда 10 миллионов рублей.После этого налетчики скрылись на черном автомобили марки BMW. Никто из сотрудников организации не пострадал. Сейчас на месте преступления работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения.