Компании AMD, NVIDIA, Oculus, Valve и Microsoft объявили об учреждении консорциума VirtualLink, ставящего себе задачу упростить подключение гарнитур виртуальной реальности к компьютеру. В ближайшие планы альянса входит выработка универсального, открытого отраслевого стандарта, который позволит соединить VR-шлем с ПК при помощи всего одного кабеля USB-C.

Компании AMD, NVIDIA, Oculus, Valve и Microsoft объявили об учреждении консорциума VirtualLink, ставящего себе задачу упростить подключение гарнитур виртуальной реальности к компьютеру. В ближайшие планы альянса входит выработка универсального, открытого отраслевого стандарта, который позволит соединить VR-шлем с ПК при помощи всего одного кабеля USB-C.Сейчас для подключения VR-гарнитур требуются несколько проводов — например, Oculus Rift требует свободные интерфейсы HMDI или DVI, а также USB-порт. Это не только ограничивает свободу передвижения, но и усложняет весь процесс подключения устройства в компьютеру.Спецификация VirtualLink позволит заменить несколько кабелей и разъемов на единственный USB Type-C, который будет использоваться для зарядки, передачи данных и вывода изображения. Это позволит сделать виртуальную реальность доступной на большем числе систем, в том числе на не самых высокопроизводительных ноутбуках и даже планшетах, сократить время настройки и привлечь к VR больше потребителей.∎HTC позволит перемещаться из комнаты в комнату, не покидая виртуальной реальности читайте такжеОкончательная версия нового стандарта пока не утверждена. Сроки выхода первых устройств с поддержкой VirtualLink неизвестны.