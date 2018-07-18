Выпал из окна и погиб. В области зафиксирован очередной несчастный случай с маленьким ребенком. Трагедия случилась 17 июля в Кольчугино, когда мама малыша была дома. Женщина оставила в комнате без присмотра сына и дочь, как говорит, на минутку, а сама ушла на кухню.

Выпал из окна и погиб. В области зафиксирован очередной несчастный случай с маленьким ребёнком. Трагедия случилась 17 июля в Кольчугино, когда мама малыша была дома. Женщина оставила в комнате без присмотра сына и дочь, как говорит, на минутку, а сама ушла на кухню. В это время 4-летний мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, та не выдержала. Ребенок упал с высоты 4 этажа и погиб от полученных травм. Аналогичная ситуация произошла и в Меленках, там из окна выпала полуторагодовалая девочка. Она выжила, но получила тяжелейшие травмы.Ирина Минина - старший помощник руководителя регионального СКР: "Родители не придают значение сначала, вроде обычный быт. Вышла-вошла, что-то дала, покричала, поиграла с ним и не придает значение тем аспектам, которые могут стать рисками для жизни и здоровья ребёнка.А потом мы видим мам или бабушек, или отцов, которые кричат:ы не хотим жить мы что-то сделаем с собой. - Вот, чтобы не допускать такого, таких трагедий в семье, просто нужно услышать нас".В этом году из окон выпало уже 10 малышей. Трое из них погибли. Статистика печальных случаев растет год от года, для сравнения в 2015 случаев выпадения из окон было всего 4, при этом погиб 1 ребёнок.