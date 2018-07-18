В Челябинске задержан полицейский по подозрению в убийстве своей 36-летней бывшей жены. Чтобы замести следы преступления, мужчина отправлял ее родственникам текстовые сообщения от ее имени.

В Челябинске задержан полицейский по подозрению в убийстве своей 36-летней бывшей жены. Чтобы замести следы преступления, мужчина отправлял ее родственникам текстовые сообщения от ее имени.Однажды жительнице Челябинска пришло сообщение от ее пропавшей сестры. В нем говорилось, что женщина отдыхает в Крыму и с ней все в порядке.На тот момент пропавшая действительно была в отпуске, однако на море ехать не собиралась. Женщина ждала возвращения 13-летней дочери, которая гостила у бабушки.Последним, кто видел пропавшую Алину, был ее бывший муж, работающий в правоохранительных органах. Известно, что она поехала к мужчине в гараж забирать вещи, передает "Комсомольская правда".Когда супруги развелись, часть нажитого они увезли именно туда. Позже полицейский будет уверять следователей: Алина вещи забрала, он довез ее до остановки около дома и высадил, после чего не видел.Однако правда оказалась куда страшнее. Выяснилось, что полицейский задушил бывшую супругу и сбросил ее труп в овраг.Свой поступок убийца объяснил банальной ревностью. По словам родственников погибшей, при себе у погибшей был паспорт, а также карточка с суммой примерно 70–80 тысяч рублей.Напомним, ранее в лесополосе недалеко от села Миасское Челябинской области был найдет труп женщины. Присыпанное землей тело пролежало в овраге целый месяц. Женщина пропала после встречи со своим бывшим мужем – полицейским.