В аэропорту Домодедова закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос. На нее приземлился пассажирский самолет Як-42 авиакомпании Ижавиа из Ижевска. После приземления и касания московской ВПП у самолета при торможении разорвались все четыре колеса на левой стойке шасси.

В аэропорту Домодедова закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос. На нее приземлился пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа" из Ижевска. После приземления и касания московской ВПП у самолета при торможении разорвались все четыре колеса на левой стойке шасси.На борту самолета было 80 пассажиров, отмечает "Интерфакс". Никто из них не пострадал.Как прокомментировали Вестям.Ru в аэропорту Домодедово, после приземления самолет не смог самостоятельно продолжить движение по взлетно-посадочной полосе. Аэродромные службы отбуксировали Як на место стоянки. Происшествие не привело к изменениям в расписании полётов. Пассажиры доставлены в терминал. Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта работают штатно.Последний Як-42 был произведен в 2003 году. Эти ближнемагистральные самолеты работают на авиалиниях "Ижавиа" и "Красавиа". Всего на Саратовском и Самарском авиазаводах было произведено 183 самолета. Проект модернизации Як-42 был положен в основу нового российского магистрального самолета МС-21.