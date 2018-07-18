Эстонские Силы обороны заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается, что 16 июяя это произошло дважды.

Эстонские Силы обороны заявилио нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается,что 16 июяя это произошло дважды.Якобы, к этому причастны A319 и ИЛ-96. При этомместные СМИ говорят о том, что на борту последнего находился президент России ВладимирПутин.Сообщается,что инциденты произошли в районе острова Вайндлоо, и лайнеры пробылив эстонском воздушном пространстве меньше минуты. "Транспондеры обоихсудов были включены, но план полета ни один из самолетовне предоставил. В радиоконтакт с авиадиспетчерской службойсамолеты-нарушители также не вступали", – цитирует сообщение Силобороны Эстонии.Военные силы прибалтийскогогосударства подняли настоящую панику. В связи со случившимся в МИДЭстонии был вызван российский посол. В переданной ему ноте говорится, что наши самолеты шестой раз с началагода нарушили воздушное пространство страны.Ситуацию прокомментировал президент фонда развитияинфраструктуры воздушного транспорта "Партнер гражданской авиации", авиаэкспертОлег Смирнов. По его словам, не все согласуется заранее.Однако полет наобум, без так называемого флайт-плана,с президентом на борту, по его мнению, абсолютно исключен. "Допускаю,что в данном коридоре воздушное пространство очень тесное, борт мог,образно говоря, задеть левым крылом воздушное пространство Эстонии", – приводитслова эксперта газета "Взгляд".Кроме того, Смирнов не исключает, что причиной нарушениявоздушного пространства прибалтийского государства мог стать грозовой фронт. Напомним, 16 июляв Хельсинки состоялась встреча президента России Владимира Путинаи лидера США Дональда Трампа.