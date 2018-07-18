Эстонские Силы обороны заявили
о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается,
что 16 июяя это произошло дважды.
Эстонские Силы обороны заявили
о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами. Утверждается,
что 16 июяя это произошло дважды.
Якобы, к этому причастны A319 и ИЛ-96. При этом
местные СМИ говорят о том, что на борту последнего находился президент России Владимир
Путин.
Сообщается,
что инциденты произошли в районе острова Вайндлоо, и лайнеры пробыли
в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. "Транспондеры обоих
судов были включены, но план полета ни один из самолетов
не предоставил. В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой
самолеты-нарушители также не вступали", – цитирует сообщение Сил
обороны Эстонии.
Военные силы прибалтийского
государства подняли настоящую панику. В связи со случившимся в МИД
Эстонии был вызван российский посол. В переданной ему ноте говорится, что наши самолеты шестой раз с начала
года нарушили воздушное пространство страны.
Ситуацию прокомментировал президент фонда развития
инфраструктуры воздушного транспорта "Партнер гражданской авиации", авиаэксперт
Олег Смирнов. По его словам, не все согласуется заранее.
Однако полет наобум, без так называемого флайт-плана,
с президентом на борту, по его мнению, абсолютно исключен. "Допускаю,
что в данном коридоре воздушное пространство очень тесное, борт мог,
образно говоря, задеть левым крылом воздушное пространство Эстонии", – приводит
слова эксперта газета "Взгляд".
Кроме того, Смирнов не исключает, что причиной нарушения
воздушного пространства прибалтийского государства мог стать грозовой фронт. Напомним, 16 июля
в Хельсинки состоялась встреча президента России Владимира Путина
и лидера США Дональда Трампа.