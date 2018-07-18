Обитателей Ленинградского зоопарка перевели на специальную фруктовую диету из-за жаркой погоды. Сотрудники готовят животным специальные ледяные торты из фруктов и овощей.

Обитателей Ленинградского зоопарка перевели на специальную фруктовую диету из-за жаркой погоды. Сотрудники готовят животным специальные ледяные торты из фруктов и овощей.В летний период подопечных зоопарка переводят на легкую диету: им дают больше овощей и фруктов, увеличивают потребление воды животными, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по культуре.Летний зной в Петербурге пока не вносит значительных коррективов в режим работы зоопарка. Все животные, несмотря на жару, чувствуют себя комфортно благодаря усилиям сотрудников. Кроме того, в вольерах есть специальные укрытия от солнца, для некоторых животных установлены бассейны и водопады.Петербургские музеи-заповедники и парки пока не планируют переход на особый режим работы.По прогнозам синоптиков, зной, установившийся в Петербурге на уровне плюс 28 градусов, несколько спадет к ближайшей субботе. Столбики термометров будут показывать плюс 25 градусов.