С января по июнь 2025 года жители Владимирской области оформили более 17 тысяч займов в ломбардах – на сумму свыше 337 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

С января по июнь 2025 года жители Владимирской области оформили более 17 тысяч займов в ломбардах – на сумму свыше 337 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. Количество займов почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, но их общий объем вырос на 18%. Средний заем составил около 20 тысяч рублей. «Ломбарды