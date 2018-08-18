17-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская произвела в Сети настоящий фурор, выложив фотографию в купальнике со своего отдыха в Италии. Поклонники с первого взгляда поняли, что позволяет девушке успешно работать моделью.

17-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская произвела в Сети настоящий фурор, выложив фотографию в купальнике со своего отдыха в Италии. Поклонники с первого взгляда поняли, что позволяет девушке успешно работать моделью.Рената Литвинова вложила много сил в воспитание своей единственной дочери. В результате девушка в свои 17 лет может похвастаться прекрасным владением двумя языками, широким культурным кругозором и многообещающим началом карьеры в кино.Поклонники отмечают, что актриса не только дала своему ребенку правильные жизненные ориентиры, но и наградила отличной наследственностью. Это стало понятно сразу после того, как девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха из Тосканы в Италии.Кроме того, сразу стало понятно, как и без того не обделенная талантами юная красавица оказалась еще и моделью. Например, она принимала участие в рекламных компаниях Dior, передает .На днях стало известно, что Ульяной Добровской заинтересовались голливудские продюсеры. Девушке уже прочат головокружительную карьеру "новой Милы Йовович". "В этой девушке видна порода. Она трогательная, но в ней чувствуется внутренняя сила. Какая была у Милы, когда я с ней познакомился. Голливуд нуждается в притоке свежей крови", – заявил продюсер фильма "Обитель зла" Джереми Болт.