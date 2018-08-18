Водитель двухколесного транспортного средства и его пассажирка совершили кульбит в воздухе после экстренного торможения, вызванного неожиданным перестроением легкового автомобиля. Мотоциклист со спутницей отделались ссадинами и ушибами.

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей на пересечении Фряновского и Щелковского шоссе в Московской области.Водитель автомобиля Renault Logan резко перестроился в правый ряд, подрезав ехавшего там мотоциклиста.Байкер был вынужден резко затормозить – в итоге мотоцикл перевернулся через руль, а сам молодой человек, управлявший двухколесным транспортным средством, и его пассажирка отлетели в сторону. Как рассказал автор видео, они отделались легкими повреждениями, получив ссадины и ушибы.Мужчина, находившийся за рулем легковушки, решил не выяснять судьбу участников ДТП и скрылся.