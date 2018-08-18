Хоккеист сборной России Александр Овечкин впервые стал отцом. Наследника спортсмену родила дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская.

Хоккеист сборной России Александр Овечкин впервые стал отцом. Наследника спортсмену родила дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская.О радостном событии в семье сообщил баскетболист Виталий Фридзон. "Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!" – поздравил Фридзон родителей в своем Instagram.Отметим, что это первый ребенок у Овечкина и Шубской. Имя мальчика пока неизвестно.Новость дополняется.