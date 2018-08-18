В пятницу вечером силовики задержали в аэропорту Махачкалы главу фонда обязательного медицинского страхования по республике Дагестан Магомеда Сулейманова.

В пятницу вечером силовики задержали в аэропорту Махачкалы главу фонда обязательного медицинского страхования по республике Дагестан Магомеда Сулейманова. МВД и ФСБ подозревают чиновника в превышении должностных полномочий, пишет РИА Новости. Возможно, глава ФОМС пытался покинуть Россию.Решение о предъявлении обвинения будет принято после допроса Сулейманова в Москве.