Молодые отцы проведут рейды там, где гуляют дети

Молодые отцы проведут рейды там, где гуляют детиМероприятия всероссийской акции «Отцовский патруль» пройдут в Костроме до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.В рамках акции молодые отцы проведут рейды там, где гуляют дети. Они проверят спортивное игровое оборудование, заброшенные здания, незакрытые подвалы и чердаки, некачественно закрепленные или сломанные конструкции.Активисты уже проверили детские площадки в Заволжье и выявили 11 нарушений. Информация о фактах, требующих внимания властей, направлена в комитет городского хозяйства. К акции могут присоединиться все желающие, телефоны организаторов: 8-953-642-63-30 и 8-996-930-98-55.