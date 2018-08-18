На Ближнем Востоке участились попытки ослепить или отвлечь американских военных летчиков.

На Ближнем Востоке участились попытки ослепить или отвлечь американских военных летчиков. С начала 2017 года совершено почти 800 подобных нападений. Чаще всего лазеры используют в конфликтных регионах рядом с городами или американскими военными базами в Ираке, Афганистане и Сирии, пишет ТАСС.Пока ни один инцидент не окончился катастрофой, но ряд пилотов жаловались на временную потерю зрения и головную боль. Нападавшие применяют лазеры малой мощности, известные как лазерные указки.По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", американских летчиков пытались ослепить и в районе Восточно-Китайского моря. Пентагон возложил ответственность на нападение на китайских военных.