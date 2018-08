Украинская компания Мотор Сич увидела российский след в публикации американской газеты The Washington Times о поставках в Китай украинских двигателей для боевых самолетов. Поднятую шумиху в компании связывают с лоббированием интересов российских производителей и недобросовестной конкуренцией.

Украинская компания "Мотор Сич" увидела "российский след" в публикации американской газеты The Washington Times о поставках в Китай украинских двигателей для боевых самолетов. "Поднятую шумиху" в компании связывают с "лоббированием интересов российских производителей" и "недобросовестной конкуренцией".Заявление "Мотор Сич" приводит один из украинских сайтов. В нем компания напоминает, что после событий 2014 года она лишилась традиционного рынка сбыта в России, добавляя, что в случае разрыва контракта "Мотор Сич" с Китаем на поставки двигателей АИ-222 Пекин будет закупать аналогичные моторы в России.Таким образом, говорит компания, отказ от китайского рынка сбыта не повлияет на боеспособность ВВС Китая, но ухудшит положение дел в украинском авиастроении и приведет к увольнению специалистов "Мотор Сич", передает РИА Новости.Украинская "Мотор Сич" вызвала недовольство США из-за решения поставлять Пекину двигатели для китайских учебно-боевых самолетов JL-10. Договор на поставку 250 двигателей на сумму 380 миллионов долларов украинский производитель заключил в 2016 году, напоминает ТАСС. Двадцать двигателей уже поставлены китайской стороне.Двигатели для самолетов – слабое место для ВПК Китая, и Пекин закупает их у Москвы и Киева. На самолетах JL-10 китайские пилоты будут отрабатывать посадку на авианосцы — ранее Китай обеспечить подобные тренировки не мог."Украина помогает китайской военной отрасли развиваться быстрее, — заявил The Washington Times эксперт по Китаю, бывший советник комитета Сената США по иностранным делам Уильям Триплетт. — Фактически, украинцы с одной стороны получают деньги американских налогоплательщиков, но в то же время наносят удар в спину американскому флоту".По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, в данной ситуации Россия служит универсальным оправданием — ее можно обвинить всегда и во всем. И в том, что американцы "не разрешают продавать двигатели в Китай", хотя это и не запрещено никакими санкциями, "тоже виновата Россия".Причиной появления статьи в The Washington Times Безпалько считает торговую войну, которую США ведут с рядом других государств, в том числе и с Китаем. Если Вашингтон на самом деле захочет запретить Украине торговать с китайцами, Киев не сможет отказать, считает эксперт. По его мнению, у украинской элиты нет выбора — она вынуждена подчиняться американской, так как "сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года".