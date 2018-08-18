В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ликвидировали притон для потребления наркотических средств на улице Верхние поля.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что ранее судимый 40-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных средств.В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18