Министра иностранных дел Украины Павла Климкина расстроило приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль.

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина расстроило приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль. В Twitter Климкин написал, что не комментирует светскую жизнь, но для Австрии "это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку".Путин будет гостем на свадьбе Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße в Штирии, пишет РИА Новости. Невеста — вегетарианка, а приглашенные отведают био-рыбу по рецепту шеф-повара. На свадьбе выступят артисты Кубанского казачьего хора.По сведениям телекомпании ORF, Кнайсль выделит время на рабочую беседу с Путиным. МИД Австрии отмечает, что курс внешней политики страны не изменится.