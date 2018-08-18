В субботу итальянские спасатели обнаружили еще одного погибшего под обломками моста в Генуе.

В субботу итальянские спасатели обнаружили еще одного погибшего под обломками моста в Генуе, пишет ТАСС. Ранее среди завалов нашли машину с телами трех человек. Число жертв техногенной катастрофы возросло до 42.Сегодня Италия скорбит по погибшим — в стране объявлен национальный траур.Мост в Геную частично рухнул во вторник. Через него проходит скоростная трасса A10 Генуя — Савона. Безопасность эксплуатации моста давно вызывала сомнения у специалистов. Проверка выявила проблемы с прочностью конструкции еще в 2017 году.