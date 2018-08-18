Отец Меган Маркл Томас раскритиковал своих новых родственников за замкнутость и неприступность, а заодно и приоткрыл завесу над некоторыми тщательно охраняемыми секретами королевской семьи. В частности, он сравнил их с сектантами.

Отец Меган Маркл Томас раскритиковал своих новых родственников за замкнутость и неприступность, а заодно и приоткрыл завесу над некоторыми тщательно охраняемыми секретами королевской семьи. В частности, он сравнил их с сектантами.Американец Томас Маркл смог породниться с королевской семьей Великобритании через свою дочь Меган, однако вписаться в новую семью у него не получилось. Своих новых родственников мужчина считает странными и не боится раскрывать их сектантские секреты в СМИ."Они как саентологи или Степфордская семья (мужчина намекает на триллер писателя Айра Левина "Степфордские жены", благодаря которому название города стало нарицательным для мест, где происходит что-то странное, а люди ведут себя неестественно. – Прим. ред.)", – цитирует издание Mirror Томаса Маркла. "Если они слышат, что кто-то что-то говорит, они просто закрывают двери", – добавил он."Они похожи на секту – как саентология – потому что они скрытные. Они закрывают дверь, занавешивают окна и закрывают пальцами уши, чтобы ничего не слышать", – продолжил мужчина жаловаться на своих новых родственников. "Возможно, у них даже есть секретное рукопожатие! Вы не сможете спросить об этом – они не ответят", – заключил отец Меган Маркл.Отметим, о секретных рукопожатиях обычно говорят применительно к масонам. Дескать, при помощи нескольких простых, но незаметных для большинства людей, жестов члены этой таинственной секретной организации всегда могут узнать друг друга, даже не будучи знакомыми лично. Пользуются ли такими приемами члены королевской семьи Великобритании – неизвестно, однако Томас Маркл готов поверить даже в это.