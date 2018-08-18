Александр Овечкин впервые стал отцом. Сына хоккеисту подарила его жена Анастасия Шубская.

Александр Овечкин впервые стал отцом. Сына хоккеисту подарила его жена Анастасия Шубская.Счастливые родители поделились в Сети с поклонниками первым снимком новорожденного наследника. Фанаты пришли в восторг от радостной новости о пополнении в звездном семействе."8.08.2018....❤спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни !!! nastyashubskaya", – подписал фото Овечкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.)Новость дополняется