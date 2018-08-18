Александр Овечкин и Анастасия Шубская принимают поздравления с рождением первенца. У пары появился сын.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская принимают поздравления с рождением первенца. У пары появился сын.
Имя мальчика уже рассекречено. Сына хоккеиста получил очень оригинальное, по современным меркам, имя.
"Овечкин назвал сына Сережей. Он опубликовал первое фото малыша в своем Инстаграме", – говорится в телеграмме-канале "360".
Официального подтверждения информации об имени новорожденного пока нет. Молодые родители ограничились лишь короткой записью в соцсети.
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