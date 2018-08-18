Анастасия Волочкова продолжает радовать публику своими фотографиями с раздвинутыми ногами и делиться своими ценными мыслями о жизни. Балерина решила раскрыть один из главных своих секретов.

Анастасия Волочкова продолжает радовать публику своими фотографиями с раздвинутыми ногами и делиться своими ценными мыслями о жизни. Балерина решила раскрыть один из главных своих секретов.По словам Даны Борисовой Андрей Малахов и команда передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" сняли разоблачительный выпуск об Анастасии Волочковой. Ведущая пообещала, что в студии будет раскрыта жуткая тайна балерины и вещи, которые ей даже стыдно озвучивать.Впрочем, многие как поклонники, так и недоброжелатели балерины считают, что ее главный секрет – это технология фирменного шпагата, видом которого Анастасия Волочкова эпатирует публику уже который год. Эту тайну она раскрыла на своей странице в Instagram, не прибегая к помощи телевидения."Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки..😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пообещала балерина под фотографией, на которой она оседлала шпагатом большое дерево. "Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм.💃🏼", – заметила балерина.Она намекнула, что повторить ее фирменный шпагат сможет только тот, кто полностью повторит ее непростой жизненный путь. "Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,– надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш.👍🏼🌺", – уверена Анастасия Волочкова.Также она предположила, что не многим вообще понадобится такая растяжка и возможность раскинуть ноги в любом месте. "Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится,-время...", – философски заметила балерина.Напомним, ранее Дана Борисова на своей странице в Instagram анонсировала скандальный выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". "Это 💣Такого о поведении #волочкова 🙈вы даже в страшном сне НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 😁 🍷 Некоторые вещи,которые выяснились ,мне стыдно даже озвучивать 😲", – призналась она.