Злоумышленник, имея доступ к банковскому счету потерпевшего, снял с него денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств мошенническим путем.В полицию поступило заявление от жителя столицы. По словам потерпевшего, неизвестный завладел денежными средствами с его счета в размере более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Как выяснили полицейские, злоумышленник путем доступа к банковскому счету потерпевшего снял с него денежные средства.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61