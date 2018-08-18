Согласно результатам исследования изъятое является патронами калибра 9 мм и относятся к штатным боеприпасам к пистолету Макарова...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Зябликово задержали приезжего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.Полицейские в результате проверочных мероприятий на Ореховом бульваре задержали 59-летнего приезжего, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 16 предметов, внешне похожих на патроны.Согласно результатам исследования изъятое является патронами калибра 9 мм и относятся к штатным боеприпасам к пистолету Макарова и другому нарезному огнестрельному оружию.Отделом дознания ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22