В семье бывшего нападающего московского Спартака, лондонского Тоттенхэма и сборной России по футболу Романа Павлюченкова родился третий ребенок. При этом все трое – девочки. Младшую родители решили назвать Ева.

В семье бывшего нападающего московского "Спартака", лондонского "Тоттенхэма" и сборной России по футболу Романа Павлюченкова родился третий ребенок. При этом все трое – девочки. Младшую родители решили назвать Ева."Сегодня самый светлый праздник на земле. Жена доченьку подарила мне! Дорогая, спасибо тебе за третью девочку", — написал 36-летний Павлюченко на своей странице в Instagram, выложив совместное фото с супругой в больничной палате.Сегодня самый светлый праздник на земле, Жена доченьку подарила мне!!!Спасибо дорогая тебе, за третью девочку