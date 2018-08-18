Россия и Турция планируют создать совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего сотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Турции Бинали Йылдырым.

Россия и Турция планируют создатьсовместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннегосотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламентаТурции Бинали Йылдырым.Как рассказал журналистам один изпредставителей российской делегации, Володин и Йылдырым обсудили возможностьсоздания такой комиссии. Главам профильныхкомитетов Леониду Слуцкому и ВолкануБозкыру уже дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможномусоставу и повестке ее работы.На встрече также шла речь о противодействиитерроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международнойконференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.Депутаты обсудили и финишный этапподготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдетв Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российскаяпарламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утромдепутаты осмотрелиту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попыткипереворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на этоместо цветы.Затем российские депутаты побывали на съезде Партиисправедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там ВячеславВолодин пообщался с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу ипригласил его посетить Госдуму во время очередной поездки в Москву.Развитие межпарламентскогосотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Попредложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошелмеждународный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХсобрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из96 стран мира.