Россия и Турция планируют создать
совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего
сотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента
Турции Бинали Йылдырым.
Россия и Турция планируют создать
совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего
сотрудничества говорили в Анкаре спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента
Турции Бинали Йылдырым.
Как рассказал журналистам один из
представителей российской делегации, Володин и Йылдырым обсудили возможность
создания такой комиссии. Главам профильных
комитетов Леониду Слуцкому и Волкану
Бозкыру уже дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможному
составу и повестке ее работы.
На встрече также шла речь о противодействии
терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.
Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной
конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.
Депутаты обсудили и финишный этап
подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет
в Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.
Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российская
парламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утром
депутаты осмотрели
ту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попытки
переворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на это
место цветы.
Затем российские депутаты побывали на съезде Партии
справедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там Вячеслав
Володин пообщался с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу и
пригласил его посетить Госдуму во время очередной поездки в Москву.
Развитие межпарламентского
сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. По
предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошел
международный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХ
собрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из
96 стран мира.