Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о том, что разводится с мужем продюсером Арчилом Геловани. Подписчики принялись поздравлять актрису.

Оксана Акиньшина на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о том, что разводится с мужем продюсером Арчилом Геловани. Подписчики принялись поздравлять актрису.журналисты. светские хроникеры и те, кто просто следит за личной жизнью российских звезд, успели заметить пугающую тенденцию лета 2018 года – многие звездные пары разрушаются прямо на глазах. Если это будет продолжаться в подобном ритме, то не многие семьи актеров и музыкантов смогут пережить этот год.Еще одной характерной чертой времени стал тот факт, что о разрыве звезды предпочитают сообщать не через журналистов, а с помощью своих личных аккаунтов в социальных сетях. Последовала этому примеру и актриса Оксана Акиньшина. "Видимо,последнее время это стало модно!!! И,наверное,лучше,чем грязные газеты с ложной информацией!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подготовила она подписчиков к шокирующей новости."Сообщаю сама о своем разводе с мужем!", – огорошила актриса поклонников. "Надеюсь,все пройдет спокойно,быстро и не причинит вреда детям!!", – добавила она. Кроме того, Оксана Акиньшина обратилась к представительницам прекрасного пола. "Милые девушки,не вешайте нос! Вы самые лучшие,нужные,важные и любимые!! Думайте только о том,что хорошо для Вас!", – посоветовала она.Комментаторы сопоставили текст сообщения с радостной фотографией в нем и пришли к выводу, что сочувствовать актрисе не надо. Наоборот, ее стоит поздравить с окончанием брака. "Желаю вам Нового, Лучшего СЧАСТЬЯ!!", "В итоге все будет хорошо. Жизнь то продолжается", "Вы крутая ! У вас все будет супер!!! 🌟❤️", "Давно пора 😊 Умница 🤗", "🤗❤️👍верно,красотка", – не могли нарадоваться комментаторы.Один из подписчиков предположил, что многие сейчас начнут строить гипотезы по поводу причин подобного решения. И не прогадал. Одной из самых популярных версий стал роман, якобы разгоревшийся между Оксаной Акиньшиной и Сергеем Шнуровым с новой силой."Старая любовь не ржавеет?)", "Старый конь ,борозды не портит ☝️😀", "Ксюха, возвращайся к Шнуру!", "Как вы с Сергеем Владимировичем прям почти одновременно развелись....", "Вы со Шнуром будете снова клевой парой)", "Я за Шнура с Акиншиной", "просто шнур) наконец-то сойдутся вновь", "они уже со шнуром, все ждали когда же уже Ксюха примет окончательное решение", "Удачи!👏👏Сергей будет рад!😜", "Чую, через время мы наконец будем наблюдать счастливые ваши фото с Сергеем! Вы классная пара, всегда нравились вместе!♥️", – поделились комментаторы своими догадками и пожеланиями. Большинство из них сошлось во мнении, что Шнуров открывшемуся обстоятельству будет крайне рад.