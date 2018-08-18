Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Дагестане Магомед Сулейманов с сообщниками подозревается в хищении 210 миллионов рублей.

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Дагестане (ТФОМС Республики Дагестан) Магомед Сулейманов с сообщниками подозревается в хищении 210 миллионов рублей. Об этом в субботу сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Следственными органами республики возбуждено уголовное дело в отношении Сулейманова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).По версии следствия, в 2010 году Сулейманов создал преступное сообщество, состоящее из работников данного ТФОМС и других лиц и организаций. "Используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании перечисляли денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги", — уточняет Следком.За период с 2010 по 2018 годы таким образом похищено более 210 миллионов рублей. Кроме этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым в медицинских учреждениях республики якобы оказывалась медицинская помощь.Сулейманов был задержан в пятницу вечером в аэропорту Махачкалы. МВД и ФСБ подозревают, что глава ТФОМС пытался покинуть Россию.