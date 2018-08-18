В автогородке инспекторы наглядно обучали малышей правилам дорожного движения, имитируя различные дорожные ситуации...

Дети – самые незащищенные участники дорожного движения, поэтому очень важно с самого раннего детства воспитывать в малышах осторожность и внимательность на проезжей части, а также на улицах и во дворах.Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве вместе с воспитанниками летней образовательной смены ГБОУ «Школа № 46» приняли участие в увлекательном уроке безопасности.В специализированном автогородке инспекторы наглядно обучали малышей правилам дорожного движения, имитируя различные дорожные ситуации.Ребята с удовольствием участвовали в квестах и викторинах, демонстрировали навыки безопасного поведения, а также задавали вопросы в рамках правил перехода проезжей части и безопасного поведения во дворах и на улице. В ходе занятия дорожные полицейские показали способы ориентировки в дорожной обстановке, подробно рассказали о дорожных знаках и сигналах светофора.Завершая дружескую встречу, сотрудники Госавтоинспекции вручили всем участникам акции тематические брошюры и светоотражающие брелоки, которые помогут детям быть более заметными на проезжей части и вблизи нее.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56