Главный тренер шотландского футбольного клуба Рейнджерс Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Уфы.

Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Уфы".Первая встреча команд состоится 23 августа в Глазго, ответная игра пройдет 30 августа в Уфе."Я бы солгал, если бы сказал, что мы не хотели получить другую команду, — заявил Джеррард, которого цитирует ТАСС. — Но мои игроки сделали многое для того, чтобы быть там, где они есть. Я уверен, что они захотят встретиться с российским клубом и показать еще один хороший результат".