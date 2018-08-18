К пяти пожизненным срокам и 120 годам лишения свободы приговорил суд в американском штате Флорида ветерана войны в Ираке и убийцу пяти человек Эстебана Сантьяго. Шестого января 2017 года он открыл стрельбу по людям у стойки выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла, застрелив пять человек и ранив более 40.

К пяти пожизненным срокам и 120 годам лишения свободы приговорил суд в американском штате Флорида ветерана войны в Ираке и убийцу пяти человек Эстебана Сантьяго. Шестого января 2017 года он открыл стрельбу по людям у стойки выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла, застрелив пять человек и ранив более 40.По словам судьи Бет Блум, действия Сантьяго в аэропорту можно приравнять к "85 секундам зла": именно столько времени прошло с момента начала стрельбы до того, как преступника задержали полицейские. Ему были предъявлены обвинения в насильственных действиях, приведших к гибели людей, и в нарушении законов об огнестрельном оружии, передает РИА Новости.После задержания Эстебана Сантьяго сообщалось, что он — ветеран войны в Ираке, которые ранее уже попадал в поле зрения спецслужб. Его также направляли на лечение проблем с психикой. В ходе сделки с обвинением Сантьяго признал свою вину, что дало ему возможность избежать смертной казни.