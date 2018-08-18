В американском Цинциннати продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет 2,87 млн долларов. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецкая вышли в полуфинал соревнований в парах.

В американском Цинциннати продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет 2,87 млн долларов. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Луция Градецкая вышли в полуфинал соревнований в парах.В четвертьфинале российская и чешская теннисистки были дуэта Тимея Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:6 в пользу Макаровой и Градецкой. В полуфинальном матче спортсменки встретятся с парой Анастасия Павлюченкова (Россия) / Анастасия Севастова (Латвия).