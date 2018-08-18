Неспокойно в Иерусалиме. Военные закрыли вход в мечеть Аль-Акса после нападения на полицейский патруль.

Неспокойно в Иерусалиме. Военные закрыли вход в мечеть Аль-Акса после нападения на полицейский патруль.Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник после посещения Храмовой горы приблизился к правоохранителям и попытался ударить одного из них ножом. После нападения полиция эвакуировала посетителей с территории комплекса, передает телеканал "Россия 24".В Палестине созвали экстренное заседание, на котором глава автономии Махмуд Аббас призвал власти Израиля немедленно открыть мечеть для молящихся.