Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать нарушителя

Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать нарушителяПолицейские применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль «Лада Гранта» на улице Парижской Коммуны в Иванове, сообщает УМВД по Ивановской области.Сотрудники ДПС заметили нарушителя на улице Некрасова 17 августа в 21:00. В темное время суток автомобиль ехал с выключенными фарами. На требование полицейских об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.Во время погони нарушитель столкнулся с четырьмя патрульными автомобилями ДПС. Поскольку водитель «Лады» создавал опасность для других участников дорожного движения, полицейские несколько раз выстрелили по колесам. В итоге на улице Парижской Коммуны нарушителя задержали, он не пострадал.Выяснилось, что 29-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и вышел из тюрьмы в марте 2018 года. Водительских прав у него не было. 16 марта его уже задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.